Украина увеличила импорт природного газа из Словакии в 4 раза – до 2 миллионов кубометров в сутки, по сравнению с предыдущими сутками, когда объем импорта из Словакии составлял всего 0,5 миллиона кубометров.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь оператора отечественной газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Украина увеличила импорт газа из Словакии в 4 раза – до 2 миллионов кубометров в сутки", - написал он.

Также сообщается, что Украина уже 231 день не импортирует природный газ из России.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

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С 1 июня, по данным оператора газотранспортной системы Словакии - компании Eustream, Украина сократила суточный импорт природного газа из Словакии вчетверо по сравнению с показателями мая текущего года – до 488 тысяч кубометров. При этом, в мае Украина в среднем импортировала из Словакии газ в объеме 1,9 миллиона кубометров в сутки.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 июля увеличились на 1,2%, или на 115 миллиона кубометров, - до 9,844 миллиарда кубометров с 9,729 миллиарда кубометров.

"Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.