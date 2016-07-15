"Центрэнерго" хочет купить у компании Ахметова уголь на 1,6 миллиарда

Наблюдательный совет государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» дал предварительное согласие на покупку угля у «ДТЭК Свердловантрацит» до конца 2016 года на сумму 1,6 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по рынку ценных бумаг.

Согласно сообщению, данное решение набсовета компании было принято 16 июня.

Отмечается, что стоимость сделки равна 24,3% от стоимости активов «Центрэнерго», которые по итогам 2015 года оценивались в 6,6 млрд грн.

В январе-феврале 2016 года в СМИ появилась информация, что под видом угля из ЮАР для «Центрэнерго» поставляется антрацит из зоны АТО. При этом контролируют этот процесс люди, приближенные к Виктору Медведчуку, который принимает участие в переговорах Украины и России по урегулированию войны на Донбассе, а также является кумом президента России Владимира Путина.

4 февраля 2016 года тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что отрицает информацию о закупке угля для «Центрэнерго» из зоны АТО под видом угля из Южно-Африканской республики, который значительно дороже.

3 марта директор инвестиционного департамента «Центрэнерго» Владислав Сагирь сообщил, что его компания планирует в текущем году перевести работу блоков №2 и №5 Змиевской теплоэлектростанции (всего 10 блоков) с потребления дефицитной антрацитовой марки угля на газовый, который в стране добывается с переизбытком. Его слова были подтверждены заявлением министра энергетики Игоря Насалика, который озвучил стоимость такого переоборудования - 175 млн грн.

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13 июля политический эксперт Владимир Манько в своей колонке «Уголь, убивающий наших солдат» сообщил, что «Центрэнерго" продолжает поставлять из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей антрацитный уголь, выдавая его за топливо ЮАР, которое завозится в Украину через Россию.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.

Из-за российской агрессии и действий боевиков на востоке Украины, где расположено большинство шахт, добывающих уголь марки «А» (антрацит), половина отечественных ТЭС (на антраците работают 7 из 14) время от времени ощущают перебои в поставках этого топлива с Донбасса. Кроме того, Россия часто предпринимает попытки остановить экспорт антрацита в Украину. Чтобы не подвергать опасности работу энергосистемы, Украина еще в 2014 году приняла решение импортировать уголь из Южно-Африканской Республики.

«ДТЭК Свердловантрацит» входит в состав энергетического холдинга ДТЭК, который принадлежит Ринату Ахметову. Эта компания осуществляет добычу и обогащение антрацита и расположена в Должано-Ровенецком геолого-промышленном районе на востоке Украины (г. Свердловск, Луганская обл. – неоккупированная территория). На балансе предприятия – 17 пластов с промышленными запасами антрацита 213,5 млн тонн, на сегодня разрабатывается 6 пластов с промышленными запасами 67,6 млн тонн.