Россия с августа снижает пошлину на экспорт нефти на 6%

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 августа 2016 года уменьшится на 6% и составит 90,1 доллара за тонну против 95,9 доллара месяцем ранее, сообщает Росбалт со ссылкой на материалы Министерства финансов РФ.

"Как указывает Минфин, средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2016 года составила 44,88 доллара за баррель, или 327,6 доллара за тонну. Таким образом, согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2016 года понизится на 5,8 доллара и составит 90,1 доллара за тонну", - говорится в сообщении.

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При этом пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до 10,9 доллара с 11,6 доллара. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года останется на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 36 доллара за тонну, на темные - 73,8 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 54,9 доллара, прямогонного (нафта) - до 63,9 доллара с 68 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ сохранится на нулевом уровне.

Пошлина на кокс понизится до 5,8 доллара с 6,2 доллара за тонну.