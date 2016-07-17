Украина накопила 10 миллиардов кубов газа в хранилищах

Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском хранилище на Западной Украине – 5,018 млрд кубометров.

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За минувшие сутки в ПХГ были закачаны 23,24 млн кубометров газа, передает ZN.UA.

Причем активнее всего заполнялись хранилища – Бильче-Волицко-Угерское (7,34 млн куб. м в сутки), Дашавское (7,52 млн куб. м ) и Краснопартизанское (6,65 млн куб. м).