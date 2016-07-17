Украина накопила 10 миллиардов кубов газа в хранилищах
01:30, 17 июля 2016Энергетика
1550
По состоянию на 16 июля в украинских подземных хранилищах (ПХГ) находится 10,009 млрд кубометров газа. Они заполнены на 32,34%, сообщается на сайте Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).
REUTERS
Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском хранилище на Западной Украине – 5,018 млрд кубометров.
Читайте такжеУкраина увеличила импорт газа из Словакии в 4 раза
За минувшие сутки в ПХГ были закачаны 23,24 млн кубометров газа, передает ZN.UA.
Причем активнее всего заполнялись хранилища – Бильче-Волицко-Угерское (7,34 млн куб. м в сутки), Дашавское (7,52 млн куб. м ) и Краснопартизанское (6,65 млн куб. м).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter