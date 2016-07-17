Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС 16 июля в 12.27 отключен от энергосети до 24.00 24 июля 2016 года, согласно поданной заявке в связи с наличием протекания по парогенератору ПГ-1.

Как сегодня сообщили УНИАН в НАЭК "Энергоатом", оборудование второго энергоблока ХАЭС работает в заданном режиме.

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Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987-м и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.