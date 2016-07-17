РФ продолжает вести буровые работы на морском шельфе Украины – ГПСУ

Об этом говорится в заявлении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«16-17 июля этого года кораблем Морской охраны Госпогранслужбы во взаимодействии с самолетом Военно-морских сил ВС Украины выявлен и задокументирован факт буксировки самоподъемной буровой установки (СПБУ) «Сиваш» с рейда порта н. п. Черноморское (временно оккупированная территория АР Крым) в район Голицынского газового месторождения, которое расположено в С(М)ЭЗ Украины», - говорится в заявлении.

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В Госпогранслужбе отметили, что в 2014 году указанная платформа, которая принадлежит ГАО «Черноморнефтегаз», была незаконно захвачена РФ во время аннексии Крыма.

«Данная деятельность связана с продолжением РФ незаконных разведывательно-буровых работ на морском шельфе Украины, что является грубым нарушением норм Конвенции ООН по морскому праву и Закона Украины «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины». Экипажам буксира и СПБУ «Сиваш» было заявлено о выявленных нарушениях и ответственности за незаконное осуществление любой деятельности в С(М)ЭЗ Украины», - говорится в заявлении погранслужбы.

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Также отмечается, что во время обследования района месторождения на буровых установках и платформах пограничники зафиксировали пребывание вооруженных людей.

О фактах нарушения международного Морского права и законодательства Украины Госпогранслужба проинформировала профильные министерства.

Как отмечается в заявлении, Министерство иностранных дел Украины готовит ноту, которая будет официально доведена РФ.