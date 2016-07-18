Нефть дорожает на новостях из Турции

Стоимость нефти в ходе торгов понедельник показывает положительную динамику, отыгрывая данные статистики из США и сообщения о событиях в Турции, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:10 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до 47,83 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,19% - до 46,74 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция в США в июне составила 1% против прогноза в 1,1%, в месячном выражении - 0,2% против прогноза в 0,3%. Однако базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за июнь в месячном исчислении составила 0,2%, а в годовом выражении достигла 2,3%, совпав с прогнозами. Объем розничных продаж в Соединенных Штатах в июне в месячном выражении вырос на 0,6% - ожидался рост лишь на 0,1%. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, вырос на 0,7% к маю против прогноза в 0,4%.

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Позитивные статданные из США привели к росту оптимизма среди инвесторов относительно увеличения спроса на рынке "черного золота". "Это были очередные сильные данные по розничным продажам, которые показывают хороший рост ВВП во втором квартале", - сказал агентству Рейтер главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).

В пятницу вечером руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. Утром в субботу мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. Турецкие правоохранители уже задержали почти 3 тысячи человек, среди них военные чины высшего и среднего звена. В результате попытки госпереворота погибли, по последним данным, 265 человек, в том числе 104 мятежника.

"Несмотря на перспективу снижения спроса на рисковые активы после попытки переворота в Турции, событие должно оказать потенциальную поддержку ценам на нефть со стороны вопроса о поставках", - приводит агентство мнение экспертов банка ANZ.