ExxonMobil хочет купить нефтегазовую компанию InterOil Corp за $2,2 миллиарда

Американская ExxonMobil Corp. сделала предложение нефтегазовой компании InterOil Corp о ее покупке, сообщает Прайм со ссылкой на заявление InterOil.

"Австралийская Oil Search в мае этого года получила от независимой InterOil предварительное согласие на ее покупку за 2,2 миллиарда долларов. Однако в конце июня InterOil сообщила, что получила еще одно предложение. Соглашение Oil Search и InterOil позволяет второй одновременно вести переговоры с несколькими потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБританская ВР и норвежская Det Norske создадут совместное предприятие - нефтегазовую компанию Aker BP ASA

Отмечается, что в компании возможную сделку не комментировали.

"Согласно предложению ExxonMobil, акционеры InterOil получат по 45 долларов за каждую обыкновенную акцию. С учетом количества обыкновенных акций InterOil, выпущенных и находящихся в обращении, стоимость сделки может составить 2,245 миллиарда долларов", - подчеркивает издание.

Теперь компания Oil Search в течение трех дней, до 21 июля включительно, может при желании представить изменения в соглашение с InterOil. Несмотря на предложение ExxonMobil, совет директоров InterOil рекомендует акционерам одобрить предложение Oil Search, отмечается в релизе.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.