Украина с начала года сократила добычу нефти и газового конденсата

Добыча нефти и газового конденсата в Украине в январе-июне 2016 года сократилась по сравнению с январем-июнем 2015 года на 10,2% – до 1,1 миллиона тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, предприятия "Нафтогаза Украины" (компании "Укргазвыдобування" и "Укрнафта") за январь-июнь 2016 года снизили добычу нефти и газового конденсата на 9,2%, по сравнению с первым полугодием 2015 года, до 1 миллиона тонн.

В июне текущего года Украина добыла 18,4 тысячи тонн нефти и газового конденсата, что на 9,3% меньше, чем в июне 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, добыча нефти в Украине в январе-мае 2016 года (без учета аннексированного Россией Крыма и зоны АТО) сократилась по сравнению с январем-маем 2015 года на 11,6% – до 691 тысячи тонн.

Добыча нефти и газового конденсата в Украине в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом на 11,8% – до 1,801 миллиона тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" - "Укргазвыдобування" и "Укрнафта", в которой госхолдинг "Нафтогаз" владеет контрольным пакетом акций.