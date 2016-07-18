Цена нефти на уровне $40 является пороговым значением для России - Bloomberg

При цене на нефть в $100 за баррель президент России Владимир Путин «выплеснул $40 млрд» на Олимпийские игры в Сочи и принял участие в двух военных конфликтах, а при цене в $40 за баррель выступал в немецком бундестаге и создавал Резервный фонд, пишет Bloomberg.

Со ссылкой на опрошенных экспертов агентство назвало «реформаторскую» цену на нефть для России, то есть тот уровень нефтяных цен, при которых российский истеблишмент все же запустит «маховик институциональных реформ».

Читайте такжеПорошенко и Алиев договорились возродить "Одесса-Броды" для транспортировки нефти в Европу«Мировые цены на нефть на уровне $40 являются пороговым значением для России. Опускаясь ниже, власти вынуждены прибегать к структурным реформам, уровень $40 и выше достаточен для поддержания действующей системы на плаву», — отмечает агентство.

Издание напоминает, что за десятилетие «нефтяного бума» Россия получила около $2,1 трлн выручки от продажи энергоресурсов, что привело к такому благополучию россиян, которого они не видели еще никогда в своей истории. В этот период экономика в среднем росла на 5% ВВП, однако последние два года Россия провела в рецессии, что «создало или почти создало предпосылки» для «капитального ремонта системы».

«При $30 за баррель власть имущие инициировали суматоху, однако при цене в $50 они успокоились», — отмечает главный экономист Института современного развития, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер. Он также подчеркнул, что запуск реформ — «это очень рискованное дело».

Старший экономист S&P Global Ratings Татьяна Лысенко отмечает, что нефтяные цены растут, однако вопрос состоит в том, «куда именно они пойдут». От динамики цен и зависит вектор политики России, отмечает агентство, сравнивая нынешнюю Россию с Советским Союзом, чей вектор отношений с западными странами напоминал зигзаг, напрямую зависимый от мировых цен на нефть.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик отмечает, что для проведения реформ властям сперва стоит с ними определиться. Эксперт полагает, что власти до президентских выборов не будут предпринимать «болезненных реформ».