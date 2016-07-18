Мининфраструктуры одобрило 75% скидку на заходы в порт "Южный" танкеров с нефтью для транзита

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины одобрил ходатайство государственной компании - оператора нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафты» по установлению 75% скидки для тарифов портовых сборов на заходы в порт «Южный» танкеров с нефтью в режиме транзита.

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«Несколько часов назад тарифным комитетом Мининфраструктуры было удовлетворено ходатайство «Укртранснафты» по установлению экономически привлекательных тарифов портовых сборов на заходы танкеров с нефтью в порт «Южный» и установлена 75% скидка портовых сборов на такие танкеры в режиме транзита», - сообщил первый заместитель генерального директора «Укртранснафты» Андрей Пасишник.

Также он сообщил, что такое решение создает привлекательные условия для запуска транзита нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды».

Ранее сообщалось, что в 2011 году азербайджанская нефть сорта Azeri Light поставлялась на украинские НПЗ, в том числе через нефтепровод «Одесса-Броды». Кроме того, нефть из Азербайджана по этому пути поступала транзитным маршрутом в Беларусь.

Также в 2012 году велись переговоры с польской стороной о строительстве трубопровода до польского Плоцка, что дало бы возможность поставлять каспийскую нефть на европейский рынок. Проект строительства был разработан «Институтом транспорта нефти», его инвестором выступала компания "Международное трубопроводное предприятие "Сарматия", заказчиком с украинской стороны выступила "Укртранснафта", а с польской - компания ILF Consulting Engineers Polska Sp.z.o.o.

В октябре 2013 года польская сторона отказалась выделить средства на достройку трубопровода.

29 апреля 2016 года министр энергетики Игорь Насалик по итогам встречи с послом Ирана сообщил, что Иран заинтересован в прокачке своей нефти через украинский нефтепровод «Одесса-Броды».

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко также заявил, что Азербайджан заинтересован в возобновлении работы украинского нефтепровода «Одесса-Броды» как одного из путей поставки каспийской нефти на европейский рынок и дал поручение возродить этот проект.