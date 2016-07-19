Цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть во вторник снижаются, продолжая негативную динамику предыдущих торгов, поскольку инвесторы обеспокоены сохраняющимся переизбытком предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.41 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 46,85 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,28% - до 45,81 доллара за баррель, передает Прайм.

"Черное золото" во вторник дешевеет, отыгрывая опасения инвесторов о сохраняющемся переизбытке предложения на рынке нефти. Во многом это связано с событиями в Турции, где на прошлой неделе была совершена неудачная попытка государственного переворота. Ожидания инвесторами возможных перебоев в поставках нефти турецкой стороной не оправдались, поскольку властям страны довольно быстро удалось урегулировать ситуацию.

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"Цены на нефть упали, так как опасения по поводу перебоев с поставками в Турции утихли. Нефть, согласно словам министра энергетики страны, продолжила беспрепятственно поставляться через Турцию после неудавшегося государственного переворота", - цитирует агентство Рейтер слова аналитиков из банка ANZ.

На этом фоне инвесторы проигнорировали сообщение от Минэнерго США, опубликованное в понедельник. По мнению министерства, страна в августе снизит добычу сланцевой нефти по сравнению с июлем на 99 тысяч баррелей в сутки - до 4,553 миллиона баррелей в сутки.

В то же время, внимание инвесторов во вторник сосредоточено на предстоящей публикации данных от Американского института нефти (API) по динамике запасов "черного золота" в США за завершившуюся 15 июля неделю. Затем, в среду, свои данные по показателю сообщит Минэнерго страны. Аналитики агентства Рейтер ожидают, что запасы нефти в США снизились на 2,2 миллиона баррелей - до 519,6 миллиона баррелей.