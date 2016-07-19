Десятая в мире по добыче нефти Мексика увеличила импорт бензина до 62%

Десятая в мире по добыче нефти Мексика в июле впервые в истории дошла до показателя импортируемого из-за рубежа бензина в объеме 62% от всего, используемого в стране.

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Как сообщает Excelsior со ссылкой на документы нефтяной компании Pemex, в июле объем импорта бензина составляет 504,6 тысячи баррелей в сутки, а спрос на национальном рынке — 815 тысяч баррелей. В июле 2015 года показатель импорта бензина составлял ежедневно 379 тысяч баррелей, передает РИА Новости.

В абсолютных показателях отмечаемые в июле цифры не являются рекордом — в ноябре 2015 года стране понадобилось закупать за рубежом почти 510 тысяч баррелей в день, однако в процентном соотношении это значение не достигло тогда 60% (59,7%).

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По данным министерства экономики Мексики, с января по апрель этого года латиноамериканская страна купила бензина на 3 миллиарда долларов в США, Нидерландах, Испании, Индии, Багамах, Нидерландских Антильских островах, Франции, Тринидаде-и-Тобаго.

Мексика занимает 10-ю позицию в мире по нефтедобыче, однако большую часть потребляемого страной бензина ей приходится импортировать. Это объясняется нехваткой перерабатывающих мощностей внутри самой Мексики. В результате запущенной в конце 2013 года энергореформы, которая впервые почти за 80 лет разрешила допуск частных инвесторов в отрасль, Мексика рассчитывает привлечь в нефте- и газодобычу миллиарды долларов.