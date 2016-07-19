Goldman Sachs ухудшил прогноз по добыче нефти в США

Добыча нефти в США в 2017 году может сократиться по сравнению с 2016 годом в среднем на 370 тысяч баррелей в день, полагают аналитики Goldman Sachs, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg. Ранее эксперты Goldman Sachs прогнозировали снижение на 360 тысяч баррелей в день.

"На 2016 год аналитики банка ожидают снижение добычи в среднем на 685 тысяч баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что добыча нефти снизится на таких сланцевых месторождениях США, как Permian, Eagle Ford, Bakken и Niobrara, на 760 тысяч баррелей в день между четвертым кварталом прошлого года и четвертым кварталом текущего года в том случае, если число буровых установок останется на прежнем уровне.

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"Согласно данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, количество буровых установок в США в июне увеличилось на 9 единиц, или на 1,95% в месячном выражении, и составило 417 единиц", - подчеркивает издание.

В понедельник управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в августе 2016 года снизится по сравнению с июлем на 99 тысяч баррелей — до 4,553 миллиона баррелей в сутки. Самое большое снижение ожидается на месторождениях Eagle Ford в Техасе, где добыча нефти может сократиться на 48 тысяч баррелей в сутки — до 1,079 миллиона баррелей.