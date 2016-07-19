Гройсман допускает корректировку тарифов в случае удешевления закупочной цены на газ

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

«Мы установили предельную цену на газ, выше быть не может, а если будет цена на газ (при покупке - УНИАН) ниже, то установленная (правительством - УНИАН) цена тоже будет откорректирована», - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что на текущий момент цена на газ для всех потребителей составляет 6800 грн вместо 7200 грн, и эта цена не будет повышаться с началом отопительного сезона. «Поверьте, никакого Армагеддона не будет ( с наступлением отопительного периода - УНИАН)", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Кабинет министров Украины, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6 879 грн за тыс. куб. м. Как тогда отметил глава правительства Гройсман, установление единой цены на газ почувствуют только те, кто наживался на разнице в ценах. При этом он напомнил, что общий объем средств, потраченных на компенсацию разницы между рыночной ценой на газ и ценой его фактической реализации, уже достиг порядка 50 млрд долл.

Одновременно Кабинет министров дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидий в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ малообеспеченным гражданам.

Также НКРЭКУ, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м, повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.