Мексика остановила НПЗ, дающий 20% производства бензина в стране

Мексиканская нефтяная компания Pemex остановила один из шести своих нефтеперерабатывающих заводов, на долю которого приходится 19% производства бензина в стране, сообщает Прайм со ссылкой на Financiero.

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Ряд установок завода Cadereyta в штате Нуэво-Леон, четвертого по величине в Мексике, пришлось остановить во вторник утром из-за проблем с водоснабжением. Пока непонятно, когда может быть возобновлена работа завода, однако компания заявила, что обладает достаточными запасами бензина и дизельного топлива.

"Компания прилагает все усилия, чтобы возобновить деятельность установок и намерена обеспечить своевременные поставки топлива", - сообщил Pemex. Мощность завода, расположенного у города Монтеррей - 275 тысяч баррелей в день.

Мексика занимает десятую позицию в мире по нефтедобыче, однако большую часть потребляемого бензина ей приходится импортировать. Это объясняется нехваткой перерабатывающих мощностей внутри самой Мексики.

В июле страна впервые в истории дошла до показателя импортируемого бензина в 62%. В июле Мексика закупила за рубежом 504,6 тысячи баррелей в сутки, тогда как спрос на национальном рынке составляет 815 тысяч баррелей.