Нефть перешла к росту на данных о сокращении запасов в США

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в среду, однако подъем был ограниченным в ожидании выхода официальных данных о запасах в США.

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К 8.34 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,32 процента до $46,81 за баррель после снижения на 0,06 процента во вторник, пишет Рейтер.

Фьючерсы на американскую нефть прибавили 0,31 процента до $44,79 за баррель. На предыдущей сессии WTI подешевела на 1,3 процента, опустившись до $44,65.

Нефть "кажется достаточно нестабильной в преддверии очередного отчета о запасах, в то время как укрепление доллара также останавливает ралли", сказал Мэтт Смит из исследовательской компании ClipperData.

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Данные Американского института нефти (API) во вторник указали на то, что запасы нефти в США упали на 2,3 миллиона баррелей до 520,9 миллиона за неделю, завершившуюся 15 июля.

Управление энергетической информации (EIA) опубликует официальные данные о запасах позднее в среду.

Статистическое управление КНР сообщило в среду, что производство бензина в Китае выросло на 8,7 процента в июне в годовом выражении до 11 миллионов тонн, или 3,1 барреля в сутки, что стало еще одним признаком перенасыщения рынка нефтепродуктов.

Китай - второй по величине мировой потребитель нефти.