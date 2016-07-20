Украина и Румыния подписали соглашение о подключении газотранспортных систем

Операторы газотранспортных систем Украины (ГТС) и Румынии подписали соглашение о подключении газотранспортных систем в точке «Исакча», которая расположена на украино-румынской границе вблизи Орловки (Украина) и Исакчи (Румыния), что позволит обеспечить транзит газа в Болгарию и Грецию.

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Об этом сообщает пресс-служба компании - оператора украинской ГТС «Укртрансгаз».

По информации пресс-службы, данный маршрут позволит обеспечить поставки природного газа из Украины в Болгарию через территорию Румынии. Компании-операторы ГТС планируют наладить постоянные и бесперебойные поставки газа из Украины в Болгарию, а также в реверсном режиме.

Вместе с подписанными соглашениями между Грецией и Болгарией, а также Болгарией и Румынией, которые касаются подключения к международному газопроводу, данное соглашение позволит в будущем обеспечить двустороннее направление транзита газа из Украины в Грецию (на сегодня - только виртуальное северное направление).

Согласно сообщению, ранее этот маршрут использовался российским газовым монополистом «Газпромом» для транзита газа в Болгарию, однако после окончания строка действия соответствующего договора Украина и Румыния приняли решение руководствоваться законодательством ЕС.

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Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м.

Также по данным «Укртрансгаза», транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-июнь 2016 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38 млрд куб. м.

21 апреля 2016 года президент Петр Порошенко и премьер-министр Румынии Дачиан Чолош договорились ускорить работу над документами по импорту природного газа из Румынии в Украину.

30 июня в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко отметили, что Украина и Болгария солидарны в своих позициях относительно энергетической независимости региона Восточной Европы и осуждают строительство второй ветки российского газопровода «Северный поток-2».