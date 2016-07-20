Украина наращивает импорт газа из Словакии, увеличив поставки более чем на 50%

Украина, в связи с необходимостью пополнять запасы газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного сезона, 19 июля увеличила суточный импорт газа из Словакии на 51% по сравнению с предыдущими днями – до 11,8 млн кубометров.

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Об этом говорится в оперативных данных словацкого оператора ГТС - компании Eustream.

В компании указывают, что 20 июля Украина планирует импортировать из Словакии газ в объеме 12,9 млн куб. м, что на 9,3% больше, чем днем ранее.

Первую половину июня Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 млн куб. м/сутки. С 15 июля закупки начали существенно увеличиваться.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. «Нафтогаз Украины» до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 млрд куб. м газа.

Госхолдинг планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.