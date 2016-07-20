Минэнергоугля выделило Калушскую ТЭЦ из состава "Укринтерэнерго" в отдельную компанию

Министерство энергетики и угольной промышленности выделило Калушскую ТЭЦ из состава государственной компании «Укринтерэнерго», которая занимается экспортными поставками электроэнергии, в отдельное государственное предприятие «Калушская ТЭЦ – новая».

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Об этом говорится в приказе Минэнергоугля от 13 июля 2016 года, который опубликован на сайте ведомства.

«Выделить из состава государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» обособленное подразделение «Калушская теплоэлектроцентраль» и создать на его базе государственное предприятие «Калушская теплоэлектроцентраль - новая», - сообщается в документе.

Также, согласно документу, должна быть создана комиссия по реорганизации «Укринтерэнерго» и утвержден план реорганизации компании.

Согласно приказу, управление по работе с персоналом Минэнергоугля после регистрации нового госпредприятия должно подготовить материалы для заключения контракта с будущим руководителем «Калушская ТЭЦ – новая». Далее этот руководитель должен будет подготовить статут компании и провести оценку имущества Калушской ТЭЦ.

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Ранее сообщалось, что еще с 2013 года компания «Укринтерэнерго» планировала проведение модернизации Калушской ТЭЦ. Компания также разрабатывала для этих целей технико-экономическое обоснование.

В конце июня 2016 года министр энергетики Игорь Насалик говорил о том, что считает целесообразным предложить Государственному банку развития Китая профинансировать проект реконструкции Калушской ТЭЦ.

Справка УНИАН. Калушская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1967 г., является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), входит в состав «Острова Бурштынской ТЭС», который работает с «Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии" (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность - 590 Гкал/ч.