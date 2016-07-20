"Нафтогаз" поддерживает предложение Еврокомиссии о возобновлении переговоров с "Газпромом"

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подтверждает свою готовность возобновить трехсторонние переговоры с российским газовым монополистом – компанией «Газпром» для того, чтобы согласовать условия на покупку российского газа.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза», уточняя, что 19 июля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович предложил возобновить переговоры.

«Мы благодарны Европейской комиссии за предложенную помощь в проведении трехсторонних переговоров», - цитирует пресс-служба главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В сообщении отмечается, что «Нафтогаз» готов принять участие в такой встрече в ближайшее время и в том месте, которое подходит для всех сторон.

Как сообщал УНИАН, Украина не импортирует природный газ из России уже почти 240 дней. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что компания может покрыть все потребности в импортном газе за счет закупки из Европы, а возобновление импорта из РФ будет осуществлено лишь при более привлекательном ценовом предложении, чем у европейских поставщиков.

Менеджмент «Нафтогаза» заявляет, что предложенная Россией цена в 167,6 долл./тыс. кубометров газа в третьем квартале, хоть и является несколько ниже европейской, однако она единая на весь период, тогда как стоимость газа в Европе часто меняется, и в ІІІ квартале может быть меньше цены «Газпрома».

В начале июля глава «Нафтогаза сообщил, что «Газпром» не подписал дополнительное соглашение к контракту на покупку Украиной газа от 2009 года, без которого украинский энергохолдинг не будет возобновлять поставки газа от северного соседа, чтобы не ослаблять свои позиции в Стокгольмском арбитраже.