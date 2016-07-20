Иран поставил новый рекорд нефтедобычи

Иран продолжает наращивать нефтедобычу и к настоящему времени довел ее до уровня около 4,1 миллиона баррелей в сутки, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление главы Ассоциации иранских производителей нефтегазового оборудования Реза Падидара.

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"Производство сырой нефти в стране в весенне-летний период постоянно увеличивалось и достигло к настоящему времени уровня около 4,1 миллиона баррелей в день. Экспорт сейчас составляет 2,662 миллиона баррелей в сутки. Иран постепенно приближается к прежним своим позициям как в ОПЕК, так и на мировом рынке", - говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства нефти страны, в период действия в отношении Ирана международных экономических санкций в стране добывалось ежедневно в среднем менее 3 миллионов баррелей, а экспортные поставки не превышали 1 миллион баррелей.

После того как в начале 2016 года было объявлено о снятии санкций, Иран получил возможность значительно увеличить объемы добычи и экспорта нефти.