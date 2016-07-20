В Минэкономразвития надеются, что "Нафтогаз" станет прибыльным и выплатит девиденды

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", которая в 2015 году получила убыток в размере 25 миллиардов гривень, уже в текущем году может получить прибыль и выплатить дивиденды государству, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив на брифинге в Киеве.

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"Нафтогаз" - мы ожидаем, что компания будет прибыльной, и по сравнению с 2014 годом, когда мы имели около 114 миллиардов гривень убытков, в 2016 году государство получит дивиденды от этой компании", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ТОП-100 государственных компаний Украины в 2015 году получили убыток в 42,6 миллиарда гривень, заплатив в государственный бюджет 2,5 миллиарда гривень в виде дивидендов и 6 миллиардов гривень как часть чистой прибыли.

По оценкам Минэкономразвития, совокупная прибыль ТОП-100 государственных компаний в 2016 году может составить более 20 миллиардов гривень.