Стоимость нефти Brent превысила $47

Мировые цены на нефть в четверг продолжают расти, отыгрывая сообщение Минэнерго США о сокращении запасов "черного золота" в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:57 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до 47,38 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,42% - до 45,94 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 июля, сократились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 519,5 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали, что показатель снизится на 2,1 миллиона баррелей.

"Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,2 миллиона баррелей - до 64,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США увеличились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 241 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали, что показатель сократится на 0,833 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, - до 152,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель увеличится на 0,6 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

Кроме того, сдерживает рост нефтяных цен тот факт, что часть инвесторов надеялась на более значительное сокращение запасов.

"Многие участники рынка ожидали более сильного снижения запасов на фоне пика сезона в США. Ясно, что эти ожидания не оправдались", - приводит агентство Reuters мнение аналитиков Energy Aspects.