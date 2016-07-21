Минэнергоугля хочет направить 1 миллиард гривень на поддержку госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало законопроект о внесении изменений в государственный бюджет для выделения 1 миллиарда гривень финансовой поддержки государственным угледобывающим шахтам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

"Министерство разработало законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет и выделении средств в сумме 1 миллиарда гривень для государственной поддержки угледобывающих предприятий", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, этот законопроект уже прошел слушания в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса и был единогласно поддержан его членами.

В пресс-службе Минэнергоугля также сообщили, что в ситуации, когда многие шахты убыточны, парламент и правительство часто вынуждены перенаправлять те деньги, которые были предназначены на реструктуризацию шахт, на их поддержку. Чтобы избежать какой практики, министерство предложило отдельно выделить финансовые средства на поддержку госшахт.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому 350 миллионов гривень бюджетных средств, выделенных для Минэнергоугля, будут направлены не на реструктуризацию государственных угольных предприятий, а на их поддержку.

13 мая Минэнергоугля призвало парламент внести изменения в государственный бюджет на 2016 год и предусмотреть выделение средств на программу реструктуризации шахтного хозяйства, а именно – на закрытие убыточных шахт, выплату зарплат шахтерам и адаптацию тех, кто будет уволен в связи с ликвидацией ряда угольных предприятий.

14 июня представители Независимого профсоюза горняков Украины со ссылкой на информацию министра энергетики Игоря Насалика заявили, что Минэнергоугля планирует в 2017 году выделить из госбюджета 850 миллионов гривень на дотации государственным угольным предприятиям.