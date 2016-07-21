Украина увеличила импорт газа из Словакии на 41%

Украина, в связи с необходимостью пополнять запасы газа для прохождения отопительного сезона, с 21 июля увеличила импорт газа из Словакии на 41% – до 18 миллионов кубометров.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь госкомпании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Сегодня Словакия увеличивает поставки газа в Украину на 41% - до 18 миллионов кубометров", - написал Билявский.

По его словам, таким образом загруженность словацкого газового коридора составит 46%.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.

Первую половину июня Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки. С 15 июля закупки начали существенно увеличиваться.

Госхолдинг планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.