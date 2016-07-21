В "Энергоатоме" опровергли информацию относительно причин остановки энергоблока на Хмельницкой АЭС

"Эта информация не соответствует действительности и почерпнута из неизвестных, непроверенных источников и вводит в заблуждение граждан", - говорится в сообщении.

"В публикациях авторы используют некорректные трактовки и заголовки, сопровождая их непрофессиональными комментариями, что наносит существенный вред имиджу ядерной энергетики Украины. Обидно, что к ее распространению присоединились народные депутаты", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Читайте такжеЭнергоблок №1 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети

В сообщении отмечается, что 16 июля 2016 года в 12:26 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети согласно поданной заявке из-за протечек теплоносителя в парогенераторе. По предварительной оценке, причиной стало нарушение герметичности теплообменной трубки парогенератора.

"По международной шкале INES данное событие классифицировано уровнем «0» (вне шкалы, что не влияет на безопасность). Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено. Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялось и находится на уровне естественного гамма-фона.

По состоянию на 21 июля 2016 года на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС продолжаются пятые сутки ремонтных работ. С 16 июля текущего года на энергоблоке №1 был начат планово-предупредительный ремонт продолжительностью 60 суток", - заявили в НАЭК "Энергоатом".

Как отмечают в компании, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 985 МВт. За прошедшие сутки энергоблоком выработано 23,68 млн кВт-ч электроэнергии, а с начала месяца выработано 469,01 млн кВт-ч электроэнергии.

"Радиационный фон на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Справка

События по шкале INES классифицируются по 7 уровням. События, относящиеся к нижним уровням (1-3), называются "инцидентами", а к верхним уровням (4-7) - "авариями". События, не существенные с точки зрения безопасности, классифицируются ниже шкалы уровнем "0" и называются "отклонениями". События, не имеющие отношения к безопасности, не входящие в шкалу и считаются "вне шкалы".