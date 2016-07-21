Гройсман назвал точку роста украинской экономики

Эффективное и экономное использование ресурсов может и должно стать точкой роста для украинской экономики, которая на текущий момент остается слабой. Об этом в ходе встречи с региональными СМИ сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Экономика весьма слаба. Но если мы посмотрим на потенциальные возможности, мы увидим большие резервы, которые не использованы, к сожалению. Один из таких резервов - энергетика и энергоэффективность. Это очень актуально, поскольку страна имеет большую энергетическую зависимость. Это уменьшает возможности роста, вынуждает тратить большие (финансовые - УНИАН) ресурсы на то, что мы можем экономить. В конце концов, мы неконкурентны, поскольку мы используем ресурсов в 2-3 раза больше, чем наши соседи - та же Польша», - сказал глава правительства.

При этом он уточнил, что установление единой рыночной цены на газ для всех категорий потребителей с одновременным предоставлением помощи малоимущим позволит исправить ситуацию. «Через два-три года мы станем более энергоэффективными», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля Кабинет министров, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тыс. куб. м. Как тогда отметил глава правительства Гройсман, установление единой цены на газ почувствуют только те, кто наживался на разнице в ценах. Одновременно Кабмин дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидий. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн.

13 июля Кабмин утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу данный фонд. Одной из целей его создания является снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.