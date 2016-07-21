Украина к концу июля значительно увеличит закупки газа из Европы

Украина к концу июля увеличит закупки газа по всем европейским направлениям до 40 миллионов кубометров в сутки, сообщил журналистам глава госхолдинга "Укртрансгаз" Игорь Прокопив.

"Сейчас задача загрузить 40 миллионов в сутки", - сказал Прокопив, сообщив, что речь идет о закупках топлива по европейским направлениям - Словакия, Венгрия, Польша.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.

Первую половину июня Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки. С 15 июля закупки начали существенно увеличиваться.

Госхолдинг планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.