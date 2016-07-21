Гройсман рассказал, куда пойдут прогнозируемые доходы пока убыточного "Нафтогаза"

Доходы национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который в текущем году должен выйти на показатели прибыльности и впервые за несколько лет выплатить дивиденды государству, будут направлены на модернизацию общей энергосистемы страны, а также на увеличение собственной добычи ресурсов. Об этом в ходе встречи с региональными СМИ сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы будем реинвестировать в собственную добычу и модернизацию энергосистемы. Это построит энергонезависимую страну», - отметил он.

Справка УНИАН. Госхолдинг «Нафтогаз Украины» находится в стадии реорганизации органов управления. Кабинет министров Украины 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

В состав холдинга входят такие компании, как «Укргазвыдобування», «Укртрансгаз», «Укртранснафта». Также группа «Нафтогаз» владеет пакетом акций других компаний, например, «Укрнафта», «Укртатнафта».

В 2015 году «Нафтогаз» получил убыток в размере 25 млрд грн.