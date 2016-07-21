В украинские хранилища в августе-сентябре планируют закачать 3,4 миллиарда кубов газа

Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 млрд куб. м, сообщил журналистам глава госхолдинга «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

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«На август надо закачать порядка 1,4 млрд кубометров, на сентябрь - 1,9 млрд кубометров и выйти примерно на 14,2 млрд кубометров к началу отопительного сезона, - сказал Прокопив. - Если будет теплый октябрь, будем стараться максимально закачивать еще и в октябре».

По его словам, при благоприятных погодных условиях Украина сможет довести запасы газа в хранилищах к началу отопительного сезона до уровня 14,5-15 млрд кубометров.

Также, Украина к концу июля увеличит закупки газа по всем европейским направлениям до 40 млн кубометров в сутки, «Сейчас задача загрузить 40 млн в сутки», - сказал Прокопив, сообщив, что речь идет о закупках топлива по европейским направлениям - Словакия, Венгрия, Польша.