"Укрэнерго" намерено снизить цену закупки на энергооборудование в 2016 году, используя систему торгов ProZorro - руководитель компании

Об этом во время пресс-конференции на тему: «Объявление тендера на закупку 25 трансформаторов» сказал временно исполняющий обязанности директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Ожидаемая стоимость 1 киловольт-ампера (кВА) мощности трансформаторов установлена на уровне $12, однако мы надеемся на существенное ее снижение в ходе предстоящего тендера», - отметил он.

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Также Ковальчук анонсировал проведение следующих трех закупок.

«21 июля мы объявляем первые торги на реакторы для подстанций «Запорожская», «Днепровская» и «Западноукраинская» с напряжением 750 кВ. Ожидаемая стоимость этого тендера составляет 365, 5 млн.грн», - сказал он.

Кроме того, Ковальчук сказал, что компания планирует 28 июля объявить торги на покупку трансформаторов для подстанций «Винницкая» и «Западноукраинская» с напряжением 750 кВ, ожидаемой стоимостью - 839, 6 млн. грн. 29 июля «Укрэнерго» намерено объявить торги на трансформаторы для подстанций «Горная», «Сумы», «Артема», «Поляна», «Ровно», «Первомайск» и «Белоцерковская» с напряжением 330 кВ. Ожидаемая стоимость этой закупки составит 535,4 млн. грн.

По информации пресс-службы компании, данные закупки необходимы для обновления парка устаревшего оборудования высоковольтных подстанций, в частности, работающих трансформаторов и шунтирующих реакторов.

Также в компании сообщили, что цена 1 кВА на предыдущем тендере, по итогам которого компания закупила в «Запорожтрансформатора» оборудования на 928,6 млн грн, составила $7,8 за 1 кВА, в то время как средняя цена предложения равнялась $14 за 1 кВА, а в инвестиционной программе на 2015 год была заложена стоимость в $24 за 1 кВА.

«Экономия от ожидаемой стоимости закупки оборудования тогда составила более 1,1 млрд. грн», - подчеркнули в пресс-службе «Укрэнерго».

Кроме того, сообщается, победитель предыдущего тендера - "Запорожтрансформатор" уже приступил к выполнению заказа для «Укрэнерго». На сегодня первые четыре трансформаторы уже изготовлены производителем в рамках контракта, они прошли испытания и готовятся к отгрузке.

В пресс-службе также отметили, что экономия на закупках «Укрэнерго» будет иметь позитивное влияние для граждан Украины, поскольку источником финансирования компании также является тариф на электроэнергию, который определяет Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

Представляя инвестиционную программу, бывший генеральный директор «Укрэнерго» Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После этого «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов (22 шт.). По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие "Запорожтрансформатор".

В конце июля 2015 года премьер Арсений Яценюк поручил Государственной финансовой инспекции провести проверку государственных закупок в госкомпании «Укрэнерго», после того как компания решила потратить около 2 млрд грн на закупку трансформаторов.

В октябре 2015 года в офисе «Укрэнерго» были проведены обыски правоохранительными органами, а также был отстранен от исполнения своих обязательств Касич.

В феврале 2016 года компания провела новый тендер. В ходе раскрытия ценовых предложений стало известно, что тот же "Запорожтрансформатор" предложил наименьшую цену. Общая сумма по трем лотам составила 928,59 млн грн.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Запорожтрансформатор» входит в группу «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.