Нефть может завершить неделю падением из-за страхов о переизбытке "черного золота"

Фьючерсы на нефть падают в пятницу, продолжая снижение после провала в ходе предыдущей сессии, поскольку инвесторы еще раз проанализировали данные из США и решили, что они свидетельствуют о переизбытке нефти на рынке, в то время как объем экспорта черного золота из Ирака растет.

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Проблема глобального перенасыщения ослабевает, однако с учетом огромных объемов нефти, хранящихся в резервуарах и танкерах на суше и воде, ребалансировка рынка занимает больше времени, чем ожидалось, пишет Рейтер.

К 9.50 нефть WTI упала на 29 центов до $44,46 за баррель. Накануне ее стоимость упала на 2,2 процента.

Нефть Brent снизилась на 13 центов до $46,07 за баррель. В четверг цена марки снизилась на 97 центов, или 2,1 процента. Brent может подешеветь примерно на 3 процента на этой неделе.

Фактором поддержки является снижение курса доллара в пятницу, которое делает номинированные в американской валюте цены на нефть более выгодными для держателей других валют.