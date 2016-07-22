Польша отказала России в разрешении строить газопровод "Северный поток-2"

Польша отказалась от согласования совместного предприятия по созданию «Северного потока–2», сообщается на сайте польского антимонопольного ведомства UOKiK, передает Slon.ru.

Читайте такжеУкраина и Болгария осуждают строительство газопровода "Северный поток-2"

Как указал регулятор, создание компании по строительству газопровода может привести к ограничению конкуренции на рынке газа. При этом, отмечает антимонопольное ведомство, «Газпром» и так доминирует на польском рынке, «Северный поток–2» может усилить это положение российской компании.

Участники консорциума «Северный поток–2» могут представить свои отзывы на решение антимонопольщиков в течение двух недель. UOKiK отметил, что возражения ведомства не означают окончательного решения.

Читайте также"Нафтогаз" ответил Миллеру: транзит газа через Украину будет в 3-4 раза дешевле, чем "Северным потоком-2"

Ранее в июле председатель совета директоров российского «Газпрома» Виктор Зубков говорил, что РФ направила запрос о строительстве газопровода Польше и Германии одновременно.

Германия, по его словам, дала разрешение в течение 18 дней, польские же власти выслали «Газпрому» шесть дополнительных запросов. Как уточнял Зубков, ответ польского регулятора ожидался к концу августа.

«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. Две ветки первого «Северного потока» транспортируют 55 млрд кубометров газа в год. Мощность третьей и четвертой ветки должна быть аналогичной.