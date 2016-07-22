Польша отказала России в разрешении строить газопровод "Северный поток-2"
Антимонопольное ведомство страны заявило, что создание компании по строительству газопровода может усилить монополизм «Газпрома».
Польша отказалась от согласования совместного предприятия по созданию «Северного потока–2», сообщается на сайте польского антимонопольного ведомства UOKiK, передает Slon.ru.
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Как указал регулятор, создание компании по строительству газопровода может привести к ограничению конкуренции на рынке газа. При этом, отмечает антимонопольное ведомство, «Газпром» и так доминирует на польском рынке, «Северный поток–2» может усилить это положение российской компании.
Участники консорциума «Северный поток–2» могут представить свои отзывы на решение антимонопольщиков в течение двух недель. UOKiK отметил, что возражения ведомства не означают окончательного решения.
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Ранее в июле председатель совета директоров российского «Газпрома» Виктор Зубков говорил, что РФ направила запрос о строительстве газопровода Польше и Германии одновременно.
Германия, по его словам, дала разрешение в течение 18 дней, польские же власти выслали «Газпрому» шесть дополнительных запросов. Как уточнял Зубков, ответ польского регулятора ожидался к концу августа.
«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. Две ветки первого «Северного потока» транспортируют 55 млрд кубометров газа в год. Мощность третьей и четвертой ветки должна быть аналогичной.