"Нафтогаз" во втором квартале не осуществлял импорт газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" во втором квартале 2016 года не осуществляла импорт природного газа в Украину, - сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" возобновил закупку газа за собственные средства у европейских поставщиков в июле 2016 года. Таким образом во втором квартале текущего года импорт природного газа из Европы в Украину осуществляли частные компании.

По информации компании, за предыдущие три квартала – с июля прошлого года по апрель – "Нафтогаз" импортировал 7,4 миллиарда кубометров газа, из них 5 миллиардов кубометров – из Европы, 2,4 миллиарда кубометров - из России.

При этом компания сообщает, что в июле 2015 года минимальная цена топлива от одного поставщика из Европы находилась на уровне 283 доллара/тысяча кубометров (при поставке к границе Украины). Дальше ежемесячно наблюдалось снижение цен, и в апреле текущего года стоимость газа от одного поставщика составляла 189 долларов/тысяча кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

Первую половину июля Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки и около 0,4 миллиона кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличиваться по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

Госхолдинг "Нафтогаз" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.