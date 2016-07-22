Запорожская АЭС с 29 июля по 22 октября остановит на ремонт четвертый энергоблок

Крупнейшая по мощности атомная станция Украины - Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной генерирующей компании "Энергоатом", подала заявку на вывод энергоблока №4 в капитальный ремонт с 29 июля по 22 октября 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно сообщению, в период ремонта запланировано выполнить капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны, а также капитальный ремонт парогенератора №1, главного циркуляционного насоса № 2 и другого оборудования.

По информации пресс-службы, на сегодня на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока, при этом суммарная мощность генераторов составляет 2 470 МВт.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Запорожская АЭС подключила к энергосети страны блок №3 после завершения планового капитального ремонта.

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По состоянию на 22 июля в ремонте все еще находятся первый, второй и пятый блоки станции. Так, на энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 217-е сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №2 – 159-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №5 - 59-е сутки среднего планового ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.