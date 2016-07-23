Пятый энергоблок Запорожской АЭС после ремонта досрочно подключили к энергосистеме

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции досрочно подключен к энергосистеме после окончания планового среднего ремонта.

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Как сообщается на сайте Запорожской АЭС, подключение было произведено в 08:44, ведется набор мощности.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 860 МВт.

Кроме того, продолжаются плановые ремонты энергоблоков №1, №2. Идут 218 сутки капитального ремонта энергоблока №1, 160 сутки среднего ремонта энергоблока №2. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет, подчеркивается в сообщении.

С начала года Запорожская АЭС выработала более 15 млрд кВтч электроэнергии.