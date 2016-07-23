Суд нарушил 5 статью Европейской конвенции о защите прав человека, арестовав замглавы "Нафтогаза" Перелому - правозащитник

Об этом заявил украинский правозащитник, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его мнению, суд не имел оснований считать, что Перелома начнет скрываться.

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"Это дело уже пять месяцев как возбуждено, и Перелома ездил за границу и мог сбежать много раз, но не сбежал - возвращался и тщательно ходил на все допросы. Поэтому никаких оснований думать, что есть риск, что он сбежит, нет", - заявил правозащитник.

Кроме того, Захаров подчеркивает, что у Переломы больная мать, и он сам болеет, а также имеет маленького ребенка.

"В этой ситуации сажать в СИЗО - это прямое нарушение 5 статьи (Европейской конвенции о защите прав человека - ред.), но тем не менее его посадили. Это наша беда и наша проблема - нашим правоохранительным органам проще держать человека в СИЗО, потому что тогда она будет более гибким, лучше будет соглашаться на разные вещи, лучше будет сотрудничать со следствием. Они идут на такие шаги, нарушая права человека", - заявил Захаров.

"Если НАБУ с этим связано, мне будет очень обидно, ведь я принимал участие в выборе кандидата на должность директора НАБУ и очень надеялся, что это будет правоохранительный орган более модерновый и более современный - который не будет нарушать права человека... А если так происходит, то это очень плохо", - подытожил украинский правозащитник.

Напомним, Соломенский райсуд Киева 17 июля арестовал Перелому сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн.

Вместе с тем, представители САП и НАБУ просили залог в 205 млн грн.

После оглашения решения суда Перелома сказал, что у него нет такой суммы денежных средств и нет возможности найти сумму залога в таком размере.

"Будем надеяться на апелляцию", - сказал он.

14 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Перелома и заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков задержаны по делу о якобы растрате средств предприятия.