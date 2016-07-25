Страх переизбытка: цены на нефть снижаются

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,29%, до $44,06 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упали на 0,26%, до $45,57 за баррель.

Читайте такжеНефть может завершить неделю падением из-за страхов о переизбытке "черного золота"

"Сдерживающие факторы усиливаются во втором квартале 2016 года, отсюда наше "медвежье" убеждение по поводу цены на нефть... Спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов на нефть существенно ниже спроса на конечный продукт", - приводит агентство Reuters мнение неназванного аналитика Morgan Stanley.

Он пояснил, что устойчивые поставки нефти со стороны США и снижение спроса на топливо для транспорта, а также избыток запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах способствуют этому. Растущие экономические риски также создают риски дальнейшего снижения цен на "черное золото".

Кроме того, аналитики продолжают отыгрывать опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. По итогам завершившейся 22 июля рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 15 единиц и составило 462 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 414 единиц, или на 47,26%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 14 единиц - до 371 штуки. Число газодобывающих установок сократилось на 1 единицу и составило 88 единиц.