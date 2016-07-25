Индия может объединить 13 нефтяных госкомпаний в корпорацию

Правительство Индии может начать консультации по объединению в единую госкорпорацию 13 государственных нефтяных компаний, сообщает Прайм со ссылкой на Economic Times.

"Вопрос создания крупной нефтяной госкорпорации уже изучался властями Индии в 2005 году, но тогда правительственная комиссия решила, что это будет "нецелесообразно в текущий момент". Теперь, по данным издания, кабмин вновь заинтересовался вопросом, министерство нефти и газа проводит оценку потенциального слияния. Официально министерство не комментирует эту информацию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что корпорацию планируют создать на основе крупнейшего нефтепроизводителя Индии Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum, GAIL, Mangalore Refinery Petrochemicals (MRPL), Chennai Petroleum, Numaligarh Refinery и Oil India.

Как сообщал УНИАН, в марте индийские компании договорились о покупке до 49,9% в одном из крупнейших проектов "Роснефти" - "Ванкорнефти".

Сумма предполагаемых сделок не раскрывается. Весь Ванкор можно оценить в $9–12 млрд, говорит аналитик ​Raiffeissenbank Андрей Полищук. Значит, сумма сделки с индийскими компаниями может составить $4,5–6 млрд.