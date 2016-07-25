Сегодня в Днепре отключат электроэнергию (список адресов)

Ремонтники проводят профилактические работы на сетях электроснабжения.

Об этом говорится в сообщении Depo.ua со ссылкой на ДТЭК "Днепрооблэнерго". 25 июля в Днепре от электроэнергии отключат: ул. Крюковская, вул. Михайловская, вул. Отечественная, вул. Артюшенко пр.Петровского, 2. Читайте такжеНа следующей неделе в нескольких районах Харькова отключат воду ул. Перловая, 1-31, 2-12; ЧП Разоренова Н.И. киоск; вул. Заповедная, 1-23, 2-36; пров. Заповедный, 1-13, 2-8; ул. Безлесная, 18-84, 19-37, 45-87; ПАО "Днепрогаз" катодная станция; ул. Колхозная балка, 1-51, 2-52; вул. Загорянська, 3-5, 6-10, 18, 18а; ул. Прудовая, 1-7, 2 пров. Народный, 1-16, 2-17; церковь; ФЛП Лысак А.И. магазин "Красная школа"; вул. Народная, 1-37, 2-38; ул. Марка Озерного, 57; ул. Чугуевская, 14-58, 15-57; ПАО "Днепрогаз" катодная станция; ул. Весенняя, 44; ул. Приовражне, 4, 6, 8, 8а; пров. Зеленодольск, 1-9, 2-8; ул. Бр.Каменскіх, 1-55, 2-40; вул. Иркутск, 2-68, 9-63; пров. Цветочный, 88; пров. Рязанский, 1-3; ул. Городская, 1-41, 4-30; вул. Пролетарская, 18-60, 23-101; ФЛП Нечепуренко А.И. киоск; пров. Нежинский, 2-18, 3-27;

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