Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 10,2 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 16 по 23 июля увеличились на 2,6%, или на 261 миллион кубометров, - до 10,254 миллиарда с 9,993 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 23 июля составлял около 43,6 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

Первую половину июля Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки и около 0,4 миллиона кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличиваться по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

Госхолдинг "Нафтогаз" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.