Украина продолжает наращивать импорт газа из Словакии

Украина, в связи с необходимостью пополнять запасы газа для прохождения отопительного сезона, с 23 июля увеличила импорт газа из Словакии на 22,7% – до 22,1 миллиона кубометров/сутки с 18 миллионов кубометров.

Об этом говорится в оперативных данных словацкого оператора ГТС - компании Eustream.

По данным госкомпании "Укртрансгаз", Украина 23 июля также импортировала 2,3 миллиона кубометров газа из Венгрии и 3,6 миллиона кубометров из Польши. Таким образом, 23 июля наша страна импортировала 28 миллионов кубометров.

Ранее глава госхолдинга "Укртрансгаз" Игорь Прокопив рассказал, что Украина к концу июля увеличит закупки газа по всем европейским направлениям до 40 миллионов кубометров в сутки.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.

Первую половину июня Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки. С 15 июля закупки начали существенно увеличиваться.

Госхолдинг "Нафтогаз" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.