Глава "Энергоатома" сменил гендиректора Запорожской АЭС

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский уволил с должности генерального директора Запорожской атомной электростанции Вячеслава Тищенко, назначив временным гендиректором АЭС главного инженера станции Юрия Кульбу.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на приказ президента "Энергоатома" от 22 июля 2016 года.

"Временно исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС назначен главный инженер станции (первый заместитель генерального директора) Юрий Кульба", - говорится в сообщении.

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"Другим приказом президента "Энергоатома" генеральный директор ЗАЭС Вячеслав Тищенко с 22 июля 2016 года переведен на должность советника - постоянного представителя президента "Энергоатома" на площадке ЗАЭС", - отметили в пресс-службе.

В компании также напомнили, что Тищенко занимал должность генерального директора ЗАЭС с сентября 2003 года.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.