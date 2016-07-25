"Харьковоблэнерго" сократило прибыль почти в 600 раз

Одна из крупных энергоснабжающих компаний Украины "Харьковоблэнерго" в январе-июне 2016 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 576 раз - до 241 тысячи гривень со 139,4 миллиона гривень.

Об этом говорится в сообщении "Харьковоблэнерго", размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции в январе-июне 2016 года увеличился по сравнению с январем-июнем 2015 года на треть - до 3,030 миллиарда гривень с 2,311 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Харьковоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству принадлежит 65% акций "Харьковоблэнерго", Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 29,8% акций.