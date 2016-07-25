"Хмельницкоблэнерго" сократило прибыль в 4 раза

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний "Хмельницкоблэнерго", 70% акций которой принадлежит государству, в январе-июне 2016 года снизила чистую прибыль в 4,2 раза - до 13,4 миллиона гривень с 55,7 миллиона гривень в аналогичном периоде 2015 года.

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Об этом сообщается в финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, выручка "Хмельницкоблэнерго" за 6 месяцев 2016 года выросла на 36,6% - до 856,2 миллиона гривень.

В то же время валовая прибыль компании за отчетный период снизилась в 2,5 раза - до 30,3 миллиона гривень с 76,6 миллиона гривень в январе-июне 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует выставить на продажу 70% акций компании "Хмельницкоблэнерго" в октябре-декабре 2016 года.

"Хмельницкоблэнерго" занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. В 2015 году компания увеличила чистую прибыль на 50% по сравнению с 2014 годом - до 38,9 миллиона гривень с 25,9 миллиона гривень.