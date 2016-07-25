Польша может лишить Россию западных партнеров в проекте "Северный поток-2"

После отрицательного заключения польского регулятора UOKiK по проекту газопровода "Северный поток-2", которым российский монополист планирует качать газ в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины, у "Газпрома" есть несколько вариантов урегулирования ситуации.

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Наиболее вероятным является компромисс: компания пойдет на уступки по условиям поставок в Польшу. В худшем случае "Газпром" будет вынужден осуществлять проект в одиночку, пишет газета «Коммерсантъ».

UOKiK констатировал, что эта сделка, в антимонопольном законодательстве Польши характеризующаяся как слияние, "может привести к ограничению конкуренции". Регулятор полагает, что создание СП может привести к "дальнейшему укреплению рыночной власти компании по отношению к польским клиентам".

Возражения не являются окончательными: у компаний консорциума есть две недели (срок может быть продлен до месяца), чтобы представить свои замечания, отмечает газета.

Собеседники издания считают, что в этой ситуации возможны четыре варианта развития событий. Наиболее вероятный — переговоры и соглашение с регулятором, который уже запустил процедуру переговоров.

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UOKiK может потребовать определенного изменения параметров контрактов на поставки газа в Польшу, а также гарантий сохранения и независимости от "Газпрома", и существующих схем поставки газа из Германии, отметил собеседник газеты с польской стороны.

Второй вариант, наименее вероятный, — запрет сделки польским регулятором. В таком случае консорциум может попытаться оспорить это решение в специальном суде по антимонопольным нарушениям в Варшаве (первая и апелляционная инстанции) или, в случае неудачи, в Верховном суде Польши. Впрочем, статистика споров в пользу регулятора, после поражения в первой инстанции компании, как правило, не подают апелляцию, добавляет "Ъ".

Третий вариант — отзыв консорциумом направленного в UOKiK ходатайства и завершение сделки без разрешения от регулятора. По словам собеседника газеты, близкого к одной из компаний консорциума, согласие антимонопольщиков помогло бы снизить риски, но не является абсолютно необходимым, поскольку работы по строительству "Северного потока-2" не затронут территорию Польши.

Согласно четвертому варианту развития событий, консорциум отзывает ходатайство и меняет свою структуру. Это означает, что "Газпрому" придется строить газопровод самостоятельно. Технически это наиболее простой вариант, но он рискован экономически и лишит российскую компанию всех политических дивидендов, которые добивались путем привлечения западных партнеров.

Напомним, антимонопольный регулятор Польши UOKiK официально возразил против создания совместного предприятия "Газпрома" и европейских газовых компаний — Shell, Uniper (бывшая E-On), Wintershall, OMV и Engie — для строительства "Северного потока-2".