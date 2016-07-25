Госкомпания "Центрэнерго" за полгода получила 686 миллионов прибыли

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в январе-июне 2016 года получила 686,4 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с убытком 268,3 млн грн.

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Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход от реализации продукции за 6 месяцев текущего года составил 5,126 млрд грн, что почти вдвое больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» по итогам первого квартала 2016 года получила 269,9 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с убытком 229,9 млн грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» – электрогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская обл.), Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.