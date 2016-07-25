Стоимость нефти Brent впервые с начала мая упала ниже $45

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в ходе торгов на бирже ICE в понедельник, 25 июля, опустилась до $44,95 за баррель, что на 1,62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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В предыдущий раз ниже $45 биржевая цена барреля Brent опускалась 11 мая 2016 года. Тогда баррель нефти стоил $44,8.

Аналитики связывают снижение мировых цен на нефть с вводом в работу новых буровых установок, увеличением добычи нефти в США и укреплением доллара, передает РБК.

В июле нефть подешевела примерно на 10%, но падение цен может приостановиться на уровне примерно $45 за баррель, полагают эксперты.

К 16:30 стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $45,06.