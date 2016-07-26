Нефть дорожает после сильного падения накануне
В ходе торгов понедельника фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 11 мая опустились ниже 45 долларов за баррель.
Мировые цены на нефть во вторник показывают положительную динамику, корректируясь вверх после сильного снижения накануне на фоне опасений переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
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По состоянию на 07.30 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% - до 45,29 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,23% - до 43,23 доллара за баррель, передает Прайм.
В ходе торгов понедельника фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 11 мая опустились ниже 45 долларов за баррель, а WTI - ниже 43 долларов за баррель впервые с 26 апреля. Это было связано с данными о рекордных запасах сырья в США, а также о росте числе буровых установок в стране.
Так, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, по итогам предыдущей рабочей недели, завершившейся 22 июля, число буровых установок в США увеличилось на 15 единиц и составило 462 штуки. В том числе количество нефтяных буровых выросло на 14 единиц — до 371 штуки.